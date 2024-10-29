У секретному пункті плану перемоги Зеленський просив про ракети Tomahawk

https://racurs.ua/ua/n200706-u-sekretnomu-punkti-planu-peremogy-zelenskyy-prosyv-pro-rakety-tomahawk.html

Ракурс

У секретному пункті плану перемоги Володимир Зеленський у межах «пакет неядерного стримування» просив про ракети Tomahawk.

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Про це 29 жовтня пише The New York Times.

Абсолютно нездійсненне прохання, сказав високопоставлений американський чиновник. Tomahawk має дальність 1500 миль, що всемеро більше за дальність далекобійних ракетних систем ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати відправили лише обмежену кількість таких систем, заявили високопоставлені американські чиновники, — пише видання.

Зазначено, що Україна буцімто «не надала переконливих доводів Вашингтону» щодо того, як вона використовуватиме далекобійну зброю.

Список цілей усередині росії набагато перевищує кількість ракет, які США або будь-який інший союзник могли б поставити, не наражаючи на ризик ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.