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Рада підтримала звільнення генпрокурора Костіна
Рада підтримала звільнення генпрокурора Костінаhttps://racurs.ua/ua/n200707-rada-pidtrymala-zvilnennya-genprokurora-kostina.htmlРакурс
Верховна Рада у вівторок, 29 жовтня, підтримала звільнення генпрокурора Андрія Костіна
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За це рішення проголосували 255 нардепів.
22 жовтня Костін подав у відставку на тлі корупційного скандалу зі МСЕК. Нагадаємо працівників комісії викрили на оформленні інвалідностей для високопосадовців, велика кількість з яких виявилися прокурорами.
Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді.
Раніше це рішення підтримав й Профільний комітет Ради з питань правоохоронної діяльності.