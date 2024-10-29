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Ракурс
Рада підтримала звільнення генпрокурора Костіна

Рада підтримала звільнення генпрокурора Костіна

29 жов 2024, 16:25
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Верховна Рада у вівторок, 29 жовтня, підтримала звільнення генпрокурора Андрія Костіна


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За це рішення проголосували 255 нардепів.

22 жовтня Костін подав у відставку на тлі корупційного скандалу зі МСЕК. Нагадаємо працівників комісії викрили на оформленні інвалідностей для високопосадовців, велика кількість з яких виявилися прокурорами.

Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді.

Раніше це рішення підтримав й Профільний комітет Ради з питань правоохоронної діяльності.

Джерело: Ракурс


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