Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов’язки генпрокурора. Фото:

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Ракурс

Офіс генерального прокурора отримав тимчасового керівника.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 17 вересня, призначив виконувачем обов’язків генерального прокурора України Антона Ковальського. Відповідний указ № 946/2026 глава держави вже підписав. Документ опублікували на сайті президента.

Ковальський раніше був керівником Хмельницької обласної прокуратури. На цю посаду його призначили в липні 2025 року. А до цього, з вересня 2020 року до жовтня 2021 року, він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року — керівника Чернівецької обласної прокуратури.

Напередодні, 14 вересня, Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Після цього Зеленський відсторонив його від посади генпрокурора.

Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора 15 вересня. Того ж дня президент підписав указ про його звільнення.