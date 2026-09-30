Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок фронту. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок фронту.

У середу, 30 вересня, глава держави на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з бійцями, які виконують завдання на Лиманському напрямку. Командир бригади Ростислав Силівакін доповів президенту про завдання, які його підрозділ виконує зараз і планує найближчим часом, та передав потреби. Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що 66-та ОМБр у межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу зачистила від інфільтрації близько 75 кв. км, а пізніше спільними зусиллями повернула під контроль України загалом понад 125 кв. км. Ця бригада брала участь деокупації Новоселівки, Олександрівки, Ярової, Середнього, Шандриголового та околиць Корового Яру.

Під час робочої поїздки Зеленський вручив шістнадцятьом військовим ордени «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів.

Нагадаємо, командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький 15 вересня заявив, що Сили оборони України розпочали контрнаступ на півночі Донецької області звільнили від окупантів та взяли під контроль село Середнє.