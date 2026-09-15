ВРУ проголосувала за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Фото:

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Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У вівторок, 15 вересня, парламент розглянув подання президента України Володимира Зеленського про відставку Кравченка з посади генерального прокурора. Звільнення відстороненого главою держави генпрокурора підтримали 317 народних депутатів. Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ.

Кравченко став генпрокурором у червні 2025 року. Він вирішив подати у відставку після того, як Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

Напередодні, 14 вересня, Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Після цього Зеленський відсторонив його від посади генпрокурора й закликав Верховну Раду розглянути подання про його звільнення.

Нагадаємо, 15 вересня Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу. У відомстві заявили, що інформація про підозру очільнику Антикорупційного бюро, які раніше поширив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко не відповідає дійсності.