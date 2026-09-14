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Ракурс
Руслан Кравченко, фото: investigator.org.ua

Відставку генпрокурора підтримав профільний комітет Ради

14 вер 2026, 13:43
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Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради підтримав президентське подання про відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення було ухвалене одноголосно:

  • «За» — 17;
  • «Проти» — 0;
  • «Утримались» — 0.

Далі голосування у залі, яке відбудеться вже завтра під час пленарного засідання, — зазначив Железняк.

Нагадаємо, подання про відставку Кравченка президент України Володимир Зеленський спрямував до Верховної Ради сьогодні, 14 вересня.

Джерело: Ракурс


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