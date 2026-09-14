Відставку генпрокурора підтримав профільний комітет Ради

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Руслан Кравченко, фото: investigator.org.ua
Відставку генпрокурора підтримав профільний комітет Радиhttps://racurs.ua/ua/n216209-vidstavku-genprokurora-pidtrymav-profilnyy-komitet-rady.htmlРакурс
Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради підтримав президентське подання про відставку генпрокурора Руслана Кравченка.
Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рішення було ухвалене одноголосно:
- «За» — 17;
- «Проти» — 0;
- «Утримались» — 0.
Далі голосування у залі, яке відбудеться вже завтра під час пленарного засідання, — зазначив Железняк.
Нагадаємо, подання про відставку Кравченка президент України Володимир Зеленський спрямував до Верховної Ради сьогодні, 14 вересня.