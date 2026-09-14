Подання Зеленського на звільнення Кравченка з посади надійшло до Ради

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n216206-podannya-zelenskogo-na-zvilnennya-kravchenka-z-posady-nadiyshlo-do-rady.html

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До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Про це сьогодні, 14 вересня, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на радника Зеленського з комунікацій Дмитра Литвина.

Зазначається, що цей документ Зеленський направив до Ради сьогодні.

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131¹ Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Р. Кравченка з посади генерального прокурора, — вказано йдеться в документі.

Представляти документ на пленарному засіданні парламенту уповноважується представник президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський у своєму Telegram-каналі звернувся до Верховної Ради із закликом невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади.

Джерело: «РБК-Україна»