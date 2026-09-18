Годину запитань до уряду скасували без попередження — частина міністрів поїхала до Буковеля

У Верховній Раді скасували Годину запитань до уряду, фото: Volodymyr Ariev/facebook.com

https://racurs.ua/ua/n216316-godynu-zapytan-do-uryadu-skasuvaly-bez-poperedjennya-chastyna-ministriv-poyihala-do-bukovelya.html

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У Верховній Раді сьогодні, 18 березня, скасували традиційну Годину запитань до уряду.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила народний депутат Віталія Сюмар

Засідання Верховної Ради скасували без жодного повідомлення), бо … частина уряду поїхала в Буковель. На Карпатський самміт. І депутати про це дізнались … з телеграму, — зазначила Сюмар.

Це мав бути день уряду, календарне пленарне засідання парламенту, на якому дуже хотілося спитати в уряду про зупинку всіх капітальних видатків, в тому числі і будівництва захисних споруд і укриттів перед надскладною зимою. Що особливо цікаво після літа роздачі всіх цих «тисяч», кешбеків і чекапів, — додала вона.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що про сьогоднішнє скасування Години запитань до уряд не знали навіть деякі міністри.

Чисто для протоколу: настільки «класно» було організовано, що навіть деякі міністри прийшли на годину запитань до Уряду… яку Уряд скасував, — зазначив він.

У Буковелі з 18 до 20 вересня проходить Carpathian 8 Summit. Це установчий саміт нової регіональної ініціативи восьми країн Карпатського регіону, який має об'єднати в новому форматі Україну та ще сім держав Центральної і Східної Європи — Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію, Угорщину, Австрію та Сербію.

Серед заявлених учасників саміту — прем'єр-міністр України Сергій Корецький, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та низка членів уряду.