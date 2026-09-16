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У липні 2027 року можуть скасувати пільги на ПДВ для посилок, фото: Pexels

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на ПДВ для посилок до 150 євро

16 вер 2026, 14:23
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Верховна Рада сьогодні, 16 вересня, підтримала у першому читанні законопроект № 16051−1, який скасовує пільги на ПДВ для посилок до 150 євро.

За відповідне рішення проголосували 273 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон вступає в дію не раніше 01 липня 2027 року (але тільки після рішення Уряду), — зазначив Железняк.

Також Рада сьогодні проголосувала за основу інший законопроект щодо посилок — № 5460, котрий запроваджує нові митні правила для міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Прес-служба Мінфіну зазначає, що ці законопроекти пропонують:

  • запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;
  • запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро;
  • зберегти звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, що відповідає підходам ЄС;
  • запровадити перелік товарів для військових, який буде звільнятись від ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

У Мінфіні зазначили, що ці законопроекти «формують цілісну правову базу для запровадження в Україні сучасних правил оподаткування електронної торгівлі, які відповідають підходам Європейського Союзу».

Джерело: Ракурс


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