Перезавантаження НКРЕКП підтримала у першому читанні Рада

Рада підтримала законопроект про перезавантаження НКРЕКП, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n216267-perezavantajennya-nkrekp-pidtrymala-u-pershomu-chytanni-rada.html

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Верховна Рада сьогодні, 16 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт № 14282 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій здійснення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Законопроект № 14282 є євроінтеграційним та спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України як сторони Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також на подальше приведення українського законодавства у відповідність до права Європейського Союзу, — вказано в повідомленні.

Основна мета законопроекту — посилення інституційної, функціональної та фінансової незалежності НКРЕКП, удосконалення процедур формування її складу та забезпечення належних гарантій здійснення повноважень регулятора.

Він, зокрема, передбачає: