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Рада поддержала законопроект о перезагрузке НКРЭКУ, фото: Ярослав Железняк

Перезагрузка НКРЭКУ поддержала в первом чтении Рада

16 сен 2026, 15:15
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Верховна Рада сьогодні, 16 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт № 14282 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій здійснення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Законопроект № 14282 є євроінтеграційним та спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України як сторони Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також на подальше приведення українського законодавства у відповідність до права Європейського Союзу, — вказано в повідомленні.

Основна мета законопроекту — посилення інституційної, функціональної та фінансової незалежності НКРЕКП, удосконалення процедур формування її складу та забезпечення належних гарантій здійснення повноважень регулятора.

Він, зокрема, передбачає:

  • закріплення за НКРЕКП статусу юридичної особи публічного права, що має посилити її інституційну спроможність та самостійність;
  • зменшення впливу інших державних органів на прийняття НКРЕКП рішень та посилення гарантій її незалежності;
  • удосконалення процедури формування Конкурсної комісії, яка здійснює відбір кандидатів на посади членів НКРЕКП;
  • залучення до роботи Конкурсної комісії представників європейських інституцій, зокрема Єврокомісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства, що має сприяти прозорості та об'єктивності конкурсного відбору;
  • удосконалення процедури конкурсного відбору та призначення членів регулятора;
  • посилення функціональної спроможності НКРЕКП та гарантій належного виконання покладених на неї повноважень;
  • удосконалення засад відкритості та прозорості діяльності регулятора;
  • удосконалення окремих питань організації роботи НКРЕКП, кадрового забезпечення та матеріального забезпечення її працівників.

Источник: Ракурс


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