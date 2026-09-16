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Рада поддержала законопроект о перезагрузке НКРЭКУ, фото: Ярослав Железняк
Перезагрузка НКРЭКУ поддержала в первом чтении Радаhttps://racurs.ua/n216267-perezagruzka-nkreku-podderjala-v-pervom-chtenii-rada.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 16 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт № 14282 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій здійснення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Законопроект № 14282 є євроінтеграційним та спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України як сторони Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також на подальше приведення українського законодавства у відповідність до права Європейського Союзу, — вказано в повідомленні.
Основна мета законопроекту — посилення інституційної, функціональної та фінансової незалежності НКРЕКП, удосконалення процедур формування її складу та забезпечення належних гарантій здійснення повноважень регулятора.
Він, зокрема, передбачає:
- закріплення за НКРЕКП статусу юридичної особи публічного права, що має посилити її інституційну спроможність та самостійність;
- зменшення впливу інших державних органів на прийняття НКРЕКП рішень та посилення гарантій її незалежності;
- удосконалення процедури формування Конкурсної комісії, яка здійснює відбір кандидатів на посади членів НКРЕКП;
- залучення до роботи Конкурсної комісії представників європейських інституцій, зокрема Єврокомісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства, що має сприяти прозорості та об'єктивності конкурсного відбору;
- удосконалення процедури конкурсного відбору та призначення членів регулятора;
- посилення функціональної спроможності НКРЕКП та гарантій належного виконання покладених на неї повноважень;
- удосконалення засад відкритості та прозорості діяльності регулятора;
- удосконалення окремих питань організації роботи НКРЕКП, кадрового забезпечення та матеріального забезпечення її працівників.