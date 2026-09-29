Руслан Стефанчук отреагировал на информацию о переезде Верховной Рады во Львов. Фото:

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Верховна Рада не переїжджатиме з Києва до Львова.

Парламент не планує переносити свою роботу зі столиці до Львова через російські обстріли. ВРУ й надалі працюватиме у приміщенні на вулиці Грушевського, 5, доки для цього буде можливість. Нардепи мають всі необхідні умови для роботи. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у коментарі «Суспільного».

Український парламент працював із першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5, — заявив він.

Стефанчук додав, що Верховна Рада має забезпечити депутатам можливість не лише перебувати в укриттях під час атак і повітряних тривог, а й продовжувати там роботу. У парламенті, за його словами, створили необхідні умови для роботи нардепів та забезпечили можливість проводити голосування.

Спікер запевнив, що інформація про можливий переїзд ВРУ до Львова не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Верховна Рада пішла на 26-денну перерву, яка триває з 17 вересня до 13 жовтня. У парламенті запевнили, що в цей період народні депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях.

Джерело: «Суспільне»