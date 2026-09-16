Ракурсhttps://racurs.ua/
БЭБ разоблачило подпольное производство во Львовской области, фото: БЭБ
Производство подделок часов Apple на Львовщине разоблачило БЕБ (ФОТО)https://racurs.ua/n216268-proizvodstvo-poddelok-chasov-apple-na-lvovschine-razoblachilo-beb-foto.htmlРакурс
Бюро економічної безпеки викрило у Львівській області організовану групу, яка налагодила виробництво та збут підробленого одягу, взуття й головних уборів торговельної марки «Монклер», а також навушників і годинників під виглядом продукції «Епл»
Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба БЕБ.
Про підозру повідомлено вісьмом учасникам групи. Сума завданих збитків перевищує 98 млн грн, — розповіли у БЕБ.
Слідством встановлено, що з серпня 2025 року організатор групи — підприємець із міста Буськ Золочівського району — залучив до протиправної діяльності ще сімох осіб, серед яких його дружина та спільники. Учасники мали чітко розподілені ролі:
- двоє фігурантів контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки;
- інші перевозили тканину, фурнітуру й готову продукцію між цехами, складом і торговими точками та реалізовували контрафакт у магазині у Львові;
- ще один учасник у власній друкарні виготовляв бирки та цінники з підробленими знаками для товарів і послуг.
Продукцію рекламували й продавали через соціальну мережу Instagram, месенджер Telegram, маркетплейс Prom.ua та власний інтернет-магазин.
Протиправну діяльність групи припинено.
Під час обшуків у двох магазинах, складському приміщенні, двох швейних цехах та за місцем проживання організатора вилучили велику партію підробленого одягу, взуття, головних уборів, навушників і годинників. Також вилучено обладнання та матеріали, які використовували для виготовлення контрафактної продукції, — зазначили в БЕБ
Учасникам групи повідомлено про підозру за:
- ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів та послуг, вчинене організованою групою, що завдало матеріальної шкоди);
- пособнику — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 (пособництво в незаконному використанні знаків для товарів та послуг, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди);
- організатору додатково інкримінують продаж контрафактної електроніки за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу.