Обвиняемый в убийстве Ирина Фарион приговорен к пожизненному заключению, фото: Офис генпрокурора

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Обвинувачуваного в убивстві Ірини Фаріон засуджено до довічного позбавлення волі. Також суд частково задоволив цивільний позов потерпілої сторони та постановив стягнути із засудженого 5 млн грн моральної шкоди.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Убивство сталося 19 липня 2024 року у Львові. Поблизу помешкання Ірини Фаріон нападник підійшов до неї та з відстані близько двох метрів вистрілив у голову. Після цього він утік з місця події, — зазначили у ОГП. — Ірину Фаріон госпіталізували, однак врятувати її не вдалося. Того ж дня вона померла від проникаючого вогнепального поранення голови.

25 липня 2024 року підозрюваного — Вячеслава Зінченка — розшукали та затримали в його помешканні у Дніпрі, а наступного дня повідомили про підозру. За п’ять місяців, прокурори скерували щодо нього обвинувальний акт до суду.

Під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості, — розповіли в ОГП. — Зокрема, засуджений дотримувався поглядів щодо нібито «національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою».

Ірину Фаріон, відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури, він сприймав як людину, яка нібито «розколює народну єдність». На цьому ґрунті в нього й виник умисел на вбивство, який він згодом реалізував, здійснивши смертельний постріл, — додали в ОГП.

З моменту затримання Зінченко перебуває під вартою.

Йому інкриміновано умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263, п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).