Бюро економічної безпеки викрило у Львівській області організовану групу, яка налагодила виробництво та збут підробленого одягу, взуття й головних уборів торговельної марки «Монклер», а також навушників і годинників під виглядом продукції «Епл»

Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба БЕБ.

Про підозру повідомлено вісьмом учасникам групи. Сума завданих збитків перевищує 98 млн грн, — розповіли у БЕБ.

Слідством встановлено, що з серпня 2025 року організатор групи — підприємець із міста Буськ Золочівського району — залучив до протиправної діяльності ще сімох осіб, серед яких його дружина та спільники. Учасники мали чітко розподілені ролі:

двоє фігурантів контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки;

інші перевозили тканину, фурнітуру й готову продукцію між цехами, складом і торговими точками та реалізовували контрафакт у магазині у Львові;

ще один учасник у власній друкарні виготовляв бирки та цінники з підробленими знаками для товарів і послуг.

Продукцію рекламували й продавали через соціальну мережу Instagram, месенджер Telegram, маркетплейс Prom.ua та власний інтернет-магазин.

Протиправну діяльність групи припинено.

Під час обшуків у двох магазинах, складському приміщенні, двох швейних цехах та за місцем проживання організатора вилучили велику партію підробленого одягу, взуття, головних уборів, навушників і годинників. Також вилучено обладнання та матеріали, які використовували для виготовлення контрафактної продукції, — зазначили в БЕБ

Учасникам групи повідомлено про підозру за: