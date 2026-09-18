Андрій Садовий заявив про знайдену «прослушку» в його авто. Фото:

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Ракурс

У службовому автомобілі мера Львова Андрія Садового виявили пристрій. Це може бути «прослушка».

Підозрілий пристрій знайшли в салоні авто після того, як в автівці два рази поспіль повністю розряджався акумулятор і виник сторонній стукіт. У цьому пристрої були плати живлення, антена, слот для SIM-карти, карта пам’яті та виведений мікрофон. Про це львівський міський голова 18 вересня повідомив у Telegram.

Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі. Про знахідку вже повідомив правоохоронні органи, — йдеться у повідомленні.

Садовий зізнався не має гадки, хто міг встановити цей пристрій в його машині. І попросив силовиків забрати «прослушку», якщо вони її встановили офіційно за рішенням суду.

Якщо воно є «нічиє", але буде потрібно для якихось розслідувань, також правоохоронні органи можуть на це глянути. Проінформую керівників відповідних служб, — зазначив Садовий.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року львівський міський голова Андрій Садовий заявив про прослуховувальний пристрій, який знайшли в його робочому кабінеті.