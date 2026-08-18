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У квартирі у Львові вибухнула батарея для заряджання авто, фото: ДСНС Львівщини
Батарея для заряджання авто вибухнула у квартирі у Львові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215681-batareya-dlya-zaryadjannya-avto-vybuhnula-u-kvartyri-u-lvovi-foto.htmlРакурс
У Львові у квартирі в будинку на вулиці Генерала Тарнавського в ніч на сьогодні, 18 серпня, вибухнула батарея для заряджання авто.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух батареї, призначеної для заряджання автомобіля. Подальшого горіння не було, — розповіли у відомстві.
Внаслідок події:
- власник квартири отримав термічні опіки та був госпіталізований до лікарні;
- вибухом пошкоджено два вікна у квартирі та одне вікно у під’їзді.
На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські та працівники газової служби.
У ДСНС наголошують:
- не залишайте зарядні пристрої та акумуляторні батареї без нагляду під час заряджання;
- використовуйте лише справні та сертифіковані пристрої;
- у разі виникнення небезпечної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.