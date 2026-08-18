У квартирі у Львові вибухнула батарея для заряджання авто, фото: ДСНС Львівщини

https://racurs.ua/ua/n215681-batareya-dlya-zaryadjannya-avto-vybuhnula-u-kvartyri-u-lvovi-foto.html

Ракурс

У Львові у квартирі в будинку на вулиці Генерала Тарнавського в ніч на сьогодні, 18 серпня, вибухнула батарея для заряджання авто.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух батареї, призначеної для заряджання автомобіля. Подальшого горіння не було, — розповіли у відомстві.

Внаслідок події:

власник квартири отримав термічні опіки та був госпіталізований до лікарні;

вибухом пошкоджено два вікна у квартирі та одне вікно у під’їзді.

На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські та працівники газової служби.

У ДСНС наголошують: