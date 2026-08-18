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В квартире во Львове взорвалась батарея для зарядки авто, фото: ГСЧС Львовщины

Батарея для зарядки авто взорвалась в квартире во Львове (ФОТО)

18 авг 2026, 16:32
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У Львові у квартирі в будинку на вулиці Генерала Тарнавського в ніч на сьогодні, 18 серпня, вибухнула батарея для заряджання авто.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

У квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку стався вибух батареї, призначеної для заряджання автомобіля. Подальшого горіння не було, — розповіли у відомстві.

Внаслідок події:

  • власник квартири отримав термічні опіки та був госпіталізований до лікарні;
  • вибухом пошкоджено два вікна у квартирі та одне вікно у під’їзді.

На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські та працівники газової служби.

У ДСНС наголошують:

  • не залишайте зарядні пристрої та акумуляторні батареї без нагляду під час заряджання;
  • використовуйте лише справні та сертифіковані пристрої;
  • у разі виникнення небезпечної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.

У квартирі у Львові вибухнула батарея для заряджання авто, фото: ДСНС Львівщини

Источник: Ракурс


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