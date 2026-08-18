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Во Львовской области обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, фото: ГСЧС Львовщины

Два снаряда времен Второй мировой обнаружили в пруду во Львовской области (ФОТО)

18 авг 2026, 19:19
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На Львівщині у селі Суховоля Львівського району виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про знахідку надійшло до рятувальників вчора, 17 серпня, вранці.

В обмілілому місцевому ставку було виявлено два артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Другої світової війни, — розповіли у відомстві.

Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети та знищили у встановленому порядку.

У разі виявлення предмета, схожого на боєприпас, не торкайтеся його, не переміщуйте та відійдіть на безпечну відстань. Про знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 102, — наголошують рятувальники.

На Львівщині виявили снаряди часів Другої світової війни, фото: ДСНС Львівщини

Источник: Ракурс


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