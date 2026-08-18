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Во Львовской области обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, фото: ГСЧС Львовщины
Два снаряда времен Второй мировой обнаружили в пруду во Львовской области (ФОТО)https://racurs.ua/n215685-dva-snaryada-vremen-vtoroy-mirovoy-obnarujili-v-prudu-vo-lvovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Львівщині у селі Суховоля Львівського району виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що повідомлення про знахідку надійшло до рятувальників вчора, 17 серпня, вранці.
В обмілілому місцевому ставку було виявлено два артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Другої світової війни, — розповіли у відомстві.
Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети та знищили у встановленому порядку.
У разі виявлення предмета, схожого на боєприпас, не торкайтеся його, не переміщуйте та відійдіть на безпечну відстань. Про знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 102, — наголошують рятувальники.
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