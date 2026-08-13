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Боеприпас времен Второй мировой был обнаружен во Львове, фото: ГСЧС
Боеприпас времен Второй мировой обнаружили во время ремонта дороги во Львове (ФОТО)https://racurs.ua/n215594-boepripas-vremen-vtoroy-mirovoy-obnarujili-vo-vremya-remonta-dorogi-vo-lvove-foto.htmlРакурс
У Львові вчора, 12 серпня, під час ремонтних робіт виявили боєприпас часів Другої світової війни.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.
12 серпня вранці під час ремонтних робіт на вулиці Личаківська у Львові натрапили на предмет ззовні схожий на застарілий боєприпас. Офіцер-рятувальник громади, який оперативно прибув на місце події, ідентифікував знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що цей боєприпас перебував всього в метрі від житлового будинку.
Небезпечний боєприпас вилучили та знищили сапери.
У ДСНС наголошують, що виявлення подібних «пам'яток» війни — не рідкість:
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