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Боеприпас времен Второй мировой был обнаружен во Львове, фото: ГСЧС

Боеприпас времен Второй мировой обнаружили во время ремонта дороги во Львове (ФОТО)

13 авг 2026, 13:38
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У Львові вчора, 12 серпня, під час ремонтних робіт виявили боєприпас часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

12 серпня вранці під час ремонтних робіт на вулиці Личаківська у Львові натрапили на предмет ззовні схожий на застарілий боєприпас. Офіцер-рятувальник громади, який оперативно прибув на місце події, ідентифікував знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що цей боєприпас перебував всього в метрі від житлового будинку.

Небезпечний боєприпас вилучили та знищили сапери.

У ДСНС наголошують, що виявлення подібних «пам'яток» війни — не рідкість:

Знайшли підозрілий предмет? Не ризикуйте своєю безпекою! Відійдіть на безпечну відстань та негайно зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101. Пам’ятайте: знешкодження вибухонебезпечних предметів — справа виключно професіоналів.

Боєприпас часів Другої світової виявили у Львові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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