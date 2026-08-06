Львов частично обесточен из-за аварии, фото: «То есть Львов»

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Ракурс

У Львові через аварію було знеструмлено понад 71 тис. абонентів.

Наразі електропостачання вже відновили для понад 34 тисяч абонентів у місті. Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі без світла ще залишаються 37 тисяч абонентів — це приблизно 10% від усіх споживачів міста.

Аварійно-відновлювальні бригади працюватимуть, поки світло не повернуть всім, — наголосив очільник ОВА.

Раніше сьогодні прес-служба Львівобленерго повідомляла, що через аварійне відключення в електромережах 110кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що внаслідок аварійного відключення електроенергії частина електротранспорту у Львові тимчасово не курсує. Він також повідомляв про перевантаження електропідстанцій у місті і закликав жителів максимально зменшити споживання електроенергії.

Варто зазначити, що в ці дні в Україні, зокрема й у Львові, фіксується аномальна спека. Так, вчора, 5 серпня, прес-служба Львівської міськради повідомляла, що через спеку деформувалися трамвайні колії на вулицях Личаківській та Франка.