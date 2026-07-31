Возросло количество пострадавших в результате российского удара по Львову. Фото:

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Ракурс

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Львову.

Станом на ранок 31 березня відомо про 38 постраждалих. Загинув 35-річний чоловік. Наразі на місці обстрілу триває рятувальна операція. Внаслідок атаки РФ пошкоджені 35 будинків, а найбільших руйнувань зазнали житлові об'єкти на вул. Патона та Виговського. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким, — зазначив він.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що у Львові продовжується рятувальна операція після російської атаки. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки по вулиці Патона.

Рятувальники уже демонтували понад 500 т аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 т будівельного сміття. Надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, з-під завалів пʼятиповерхівки у Львові рятувальникам вдалося деблокувати дев’ятьох людей. Більшість із них госпіталізували. Найстаршій постраждалій 93 роки, а наймолодшому хлопчику шість. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок.