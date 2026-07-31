Россияне ракетами разрушили в Киеве американский завод по производству дронов. Фото:

https://racurs.ua/n215342-rf-razrushila-v-kieve-amerikanskiy-zavod-po-proizvodstvu-dronov-the-guardian.html

Ракурс

Армія РФ ракетним ударом знищила завод американської компанії Terminal Autonomy в Києві.

Внаслідок російської повітряної атаки на Київ був знищений виробничий майданчик компанії Terminal Autonomy, яка зареєстрований в штаті Делавер США. Це підприємство випускало високоточні БпЛА дальньої дії, оснащені системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на джерело.

Зазначається, що це може бути перший відомий випадок початку повномасштабної війни, коли російська ракета знищила об'єкт, що належить компанії зі Сполучених Штатів Америки.

Ці американські дрони спеціалізовані на ударах «вглиб» та мають системи наведення й стійкі до російських РЕБів. БпЛА такого типу відіграють ключове значення у deep strike кампанії Сил оборони України. Також безпілотники Terminal Autonomy оснащені штучним інтелектом та технологією, яка на завершальному етапі польоту після придушення сигналу чи втрати зв’язку може взяти керування на себе.

Ми застосовуємо керовані штучним інтелектом безпілотні літальні апарати та високоточні боєприпаси, які вже знаходяться на озброєнні та використовуються проти об'єктів противника на лінії фронту, — йдеться на сайті компанії.

Компанія Terminal Autonomy була зареєстрована в американському штаті Делавер у 2023 році.

Наразі ні Terminal Autonomy, ні Міністерство оборони України не коментували удар по підприємству.

Нагадаємо, вночі 30 липня російська крилата ракета Х-101 вторглася на територію Польщі в ході масштабного удару Росії по Україні й порушила повітряний простір НАТО. Вона влучила в поле та вибухнула за 50 км від Любліна.