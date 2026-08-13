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Во Львове мужчина погиб в результате наезда поезда, фото: Найполиция
Во Львове поезд сбил сидевшего на колее мужчину (ФОТО)https://racurs.ua/n215589-vo-lvove-poezd-sbil-sidevshego-na-kolee-mujchinu-foto.htmlРакурс
У Львові внаслідок наїзду потяга загинув чоловік.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Подія сталася вчора, 12 серпня, близько 22.15 на першому пікеті перегону «Львів-Персенківка» на вулиці Аркаса у Львові.
За попередньою інформацією:
- пасажирський потяг сполученням «Київ-Івано-Франківськ» здійснив наїзд на 42-річного львів’янина, який сидів на колії;
- від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Обставини події встановлюються.