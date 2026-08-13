У Львові чоловік загинув внаслідок наїзду поїзда, фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n215589-u-lvovi-poyizd-zbyv-cholovika-yakyy-sydiv-na-koliyi-foto.html

Ракурс

У Львові внаслідок наїзду потяга загинув чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Подія сталася вчора, 12 серпня, близько 22.15 на першому пікеті перегону «Львів-Персенківка» на вулиці Аркаса у Львові.

За попередньою інформацією:

пасажирський потяг сполученням «Київ-Івано-Франківськ» здійснив наїзд на 42-річного львів’янина, який сидів на колії;

від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Обставини події встановлюються.