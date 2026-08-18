На Львівщині виявили снаряди часів Другої світової війни, фото: ДСНС Львівщини

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На Львівщині у селі Суховоля Львівського району виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про знахідку надійшло до рятувальників вчора, 17 серпня, вранці.

В обмілілому місцевому ставку було виявлено два артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Другої світової війни, — розповіли у відомстві.

Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети та знищили у встановленому порядку.