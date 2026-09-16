Штрафы за слишком громкий транспорт — Рада поддержала законопроект за основуhttps://racurs.ua/n216266-shtrafy-za-slishkom-gromkiy-transport-rada-podderjala-zakonoproekt-za-osnovu.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 15358, котрий передбачає запровадження штрафів за надто гучний транспорт.
Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив один із авторів законопроекту народний депутат Ярослав Железняк.
Мій з колегами законопроект #15358 щодо штрафів за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму прийнято у першому читанні, — зазначив він.
За відповідне рішення проголосував 261 народний обранець.
Приберемо цих мажорних ідіотів на гучних мотоциклах та автівках з доріг, — додав Железняк.
Цей законопроект передбачає запровадження таких санкцій:
- під час дії воєнного стану за перший випадок пропонується штраф 17 тис. гривень, за повторне порушення протягом року — до 34 тис. гривень. За повторне порушення також пропонується позбавляти права керування на строк від трьох до шести місяців;
- після завершення воєнного стану штрафи зменшаться. За перше порушення пропонується штраф 8,5 тис. гривень, за повторне — 17 тис.
В Україні набула критичного поширення деструктивна практика навмисного переобладнання транспортних засобів — встановлення акустичних систем типу «прямотік», «подвійних спортивних систем» та інших нестандартних технічних пристроїв, демонтажу каталізаторів і глушників, — вказано в пояснювальній записці законопроекту. Метою таких втручань є штучне форсування звуку роботи двигуна, що призводить до критичного перевищення допустимого рівня шуму.
Автори законопроекту наголошують, що в умовах триваючої збройної агресії проти України ця проблема перестає бути суто комунальним чи екологічним питанням і стає прямою загрозою публічній безпеці та обороноздатності держави:
- звуки форсованих двигунів і нестандартних вихлопних систем за акустичними характеристиками небезпечно наближаються до звуків ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Shahed/Герань» та інших засобів повітряного нападу. Це систематично дезорієнтує цивільне населення, провокує масові панічні настрої — особливо у деокупованих і прифронтових регіонах — та змушує підрозділи ЗСУ, операторів систем протиповітряної оборони й мобільні вогневі групи ППО відволікатися від виконання реальних бойових завдань із виявлення та знищення повітряних цілей ворога;
- за час російської збройної агресії, яка триває вже понад 12 років, безпосередню участь у бойових діях пройшли сотні тисяч українських громадян. Значна їх частина отримала стійкі психологічні травми, зокрема посттравматичний стресовий розлад. Відповідні гучні звуки для таких людей небажані.
Для людей, які пережили обстріли, повітряні атаки, вибухи та інші бойові події, різкі гучні звуки — зокрема ті, що за тембром і динамікою нагадують звуки бою чи ворожих безпілотників, — є потужними тригерами, здатними миттєво спровокувати гострий панічний напад, флешбек або дисоціативний стан, — наголошується в пояснювальній записці.