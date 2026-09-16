Верховная Рада поддержала штрафы за громкий транспорт, изображение: GhatGPT

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 15358, котрий передбачає запровадження штрафів за надто гучний транспорт.

Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив один із авторів законопроекту народний депутат Ярослав Железняк.

Мій з колегами законопроект #15358 щодо штрафів за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму прийнято у першому читанні, — зазначив він.

За відповідне рішення проголосував 261 народний обранець.

Приберемо цих мажорних ідіотів на гучних мотоциклах та автівках з доріг, — додав Железняк.

Цей законопроект передбачає запровадження таких санкцій:

під час дії воєнного стану за перший випадок пропонується штраф 17 тис. гривень, за повторне порушення протягом року — до 34 тис. гривень. За повторне порушення також пропонується позбавляти права керування на строк від трьох до шести місяців;

після завершення воєнного стану штрафи зменшаться. За перше порушення пропонується штраф 8,5 тис. гривень, за повторне — 17 тис.

В Україні набула критичного поширення деструктивна практика навмисного переобладнання транспортних засобів — встановлення акустичних систем типу «прямотік», «подвійних спортивних систем» та інших нестандартних технічних пристроїв, демонтажу каталізаторів і глушників, — вказано в пояснювальній записці законопроекту. Метою таких втручань є штучне форсування звуку роботи двигуна, що призводить до критичного перевищення допустимого рівня шуму.

Автори законопроекту наголошують, що в умовах триваючої збройної агресії проти України ця проблема перестає бути суто комунальним чи екологічним питанням і стає прямою загрозою публічній безпеці та обороноздатності держави:

звуки форсованих двигунів і нестандартних вихлопних систем за акустичними характеристиками небезпечно наближаються до звуків ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Shahed/Герань» та інших засобів повітряного нападу. Це систематично дезорієнтує цивільне населення, провокує масові панічні настрої — особливо у деокупованих і прифронтових регіонах — та змушує підрозділи ЗСУ, операторів систем протиповітряної оборони й мобільні вогневі групи ППО відволікатися від виконання реальних бойових завдань із виявлення та знищення повітряних цілей ворога;

за час російської збройної агресії, яка триває вже понад 12 років, безпосередню участь у бойових діях пройшли сотні тисяч українських громадян. Значна їх частина отримала стійкі психологічні травми, зокрема посттравматичний стресовий розлад. Відповідні гучні звуки для таких людей небажані.