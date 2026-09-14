Отставку генпрокурора поддержал профильный комитет Рады

Руслан Кравченко, фото: investigator.org.ua

https://racurs.ua/n216209-otstavku-genprokurora-podderjal-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради підтримав президентське подання про відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення було ухвалене одноголосно:

«За» — 17;

«Проти» — 0;

«Утримались» — 0.

Далі голосування у залі, яке відбудеться вже завтра під час пленарного засідання, — зазначив Железняк.

Нагадаємо, подання про відставку Кравченка президент України Володимир Зеленський спрямував до Верховної Ради сьогодні, 14 вересня.