Верховная Рада рассмотрит отставку генпрокурора Руслана Кравченко, фото: Facebook/RuslanKravchenkoKyiv

https://racurs.ua/n216202-golosovanie-za-otstavku-genprokurora-sostoitsya-15-sentyabrya-nardep.html

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Голосування за відставку Руслана Кравченка з посади генпрокурора відбудеться завтра, 15 вересня.

Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат, голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі звернувся до Верховної Ради із закликом невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади.

У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вранці Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.