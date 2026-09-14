Руслан Кравченко, скриншот видео

https://racurs.ua/n216200-genprokuror-kravchenko-podpisal-podozrenie-direktoru-nabu-krivonosu-video.html

Ракурс

Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Про це Кравченко повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Фейсбук-сторінці.

У відео Кравеченко звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти працівників антикорупційних відомстві під час обшуків у межах спецоперації «Карфаген», щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.

Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього — усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах, — заявив він.

Також, за словами Кравченка, Кривонос підробляв документи для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву у відставку. У сьогоднішньому відеозверненні він цю заяву пояснив так:

Це свідоме політичне рішення не є визнання будь-якої вини, результатом певної угоди чи відмовою від подальшої боротьби за свою репутацію та доброчесність.

Пізніше Кравченко також оприлюднив текст підозри, яку він підписав директору НАБУ Кривоносу.