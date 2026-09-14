НАБУ и САП расценивают действия генпрокурора как продолжение атаки на антикоррупционные органы, фото: nabu.gov.ua

https://racurs.ua/n216203-prodoljenie-sistemnoy-ataki-na-antikorrupcionnyy-organ-nabu-o-zayavlenii-genprokurora.html

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НАБУ і САП розцінюють заяву генпрокурора Руслана Кравченка як «продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи».

Про це сьогодні, 14 березня, повідомила прес-служба НАБУ.

Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора, — вказано в повідомленні. — НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи.

У НАБУ зазначили, що наразі жодної підозри директору антикорупційного бюро Семену Кривоносу офіційно не вручено.

Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності, — наголосили у відомстві.

Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер, — додали в НАБУ.

Також у антикорупційному бюро запевнили, що «НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної „недоторканності“ для будь-кого — ані для своїх працівників, ані для інших осіб».