Семен Кривонос и Александр Клименко прокомментировали подозрения от Руслана Кравченко. Фото:

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Ракурс

Керівники НАБУ і САП відреагували на підозри генпрокурора Руслана Кравченка.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, яку підписав вже відсторонений очільник ОГП. Також, попри заяви, підозри не отримували родичі голови Спеціалізованої антикорпуційної прокуратури Олександра Клименка. Про це вони сказали 14 вересня на брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі НАБУ.

Очільник Антикорупційного бюро зазначив, що не бачив підозри у вигляді паперового документа, а заяву Кравченка назвав «незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри».

Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив у НАБУ та САП, — запевнив Кривонос.

Також він назвав маячнею слова Кравченка про те, що антикорупційні органи пропонували йому «гарантії безпеки» в обмін на відмову від ухвалення підозр.

А Клименко запевнив, що попри поширену заяву про повідомлену підозру його близькій людині члени його родини «ніяких підозр не отримували». А самі звинувачення з боку відстороненого генпрокурора він вважає реакцією на операцію НАБУ та САП «Карфаген», під час якої на «кришуванні» шахрайських кол-центрів викрили посадовця Офісу генпрокурора.

Очільники НАБУ та САП, коментуючи можливу підозру Кравченку, заявили, що ніколи не анонсували й не будуть анонсувати підозри. За їх словами, підозра вручається, якщо зібрана достатня кількість доказів.

Нагадаємо, 14 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Сам очільник ОГП наразі перебуває за кордоном.

Генпрокурор також запевнив, що раніше від ухвалення цих рішень його «політично» стримував президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ, яким відсторонив Кравченка від посади генпрокурора. Раніше він закликав Верховну Раду підтримати подання про звільнення Кравченка. Парламентський комітет правоохоронної діяльності вже підтримав це подання.