Руслан Кравченко отреагировал на упоминания его семьи в материалах дела о колл-центрах. Фото:

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Ракурс

Генпрокурор Руслан Кравченко відреагував на згадки його родини в матеріалах справи співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

Очільник ОГП запевнив, що всі витрати його родини, про які прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згадував під час судового засідання, робилися в межах задекларованих доходів. Про це генеральний прокурор повідомив у Facebook.

Кравченко переконує, що його родина з 1 травня цього року орендує будинок площею 280 кв. м. Цей будинок обрали ще взимку, але він потребував додаткових робіт, тому в розмовах з Кропивою згадувалися майстри, сигналізація та побутова техніка.

Кравченко також заперечив інформацію про купівлю нового ноутбука для його дружини. І заявив, що вона самостійно готувала документи і отримувала візу до США. Наголосив, що нового ноутбука в неї немає.

Окремо очільник ОПГ прокоментував фото сейфа з грошима, яке згадується в матеріалах справи, не має стосунку до нього чи прокуратури та, за твердженням адвокатів Кропиви, походить з іншої справи.

Розмови — це просто розмови, як і фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження, — написав він.

Нагадаємо, 4 вересня Національна антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели спецоперацію, щоб викрити злочинну організацію, яку очолює посадовець Офісу генпрокурора. Ця організація причетна до кришування шахрайських кол-центрів і легалізації майна.

Того дня Антикорупційне бюро затримало начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.

Офіс генерального прокурора 5 вересня підтвердив, що детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях, «якими користується» генпрокурор Кравченко.

А 6 вересня очільник ОГП заперечив причетність до можливого «кришування» незаконних кол-центрів і доручив провести перевірки в Офісі генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.

Напередодні суд відправив під варту співробітника Офісу генпрокурора Кропиву із заставою 120 млн грн у рамках справи про «кришування» шахрайських кол-центрів та відмивання коштів. На судовому засіданні прокурор САП заявив, що Кропива був довіреною людиною Кравченка. Фігурант допомагав генпрокурору організовувати ремонт у будинку в Козині, а також оформив дружині Кравченка візу до США.