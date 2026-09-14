Фрагмент подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу, скриншот

https://racurs.ua/n216214-podozrenie-krivonosa-otpravili-po-pochte-kravchenko.html

Ракурс

Підозру директору НАБУ Семену Кривоносу було відправлено поштою.

Про це сьогодні, 14 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Повідомлення про підозру директору НАБУ складене та особисто підписане Генеральним прокурором відповідно до вимог статті 481 КПК України. Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК, — зазначив Кравченко.

Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій, — додав він.

Також Кравченко на своїх сторінках у соцмережах почав публікувати матеріали проваджень щодо директора НАБУ.

Так, згідно опублікованого ним відео під назвою «Епізод 1. Частина перша» стає відомо, що Кривоноса підозрюють у підкупі виборців і фіктивному всиновленні дитини з метою уникнення відповідальності в суді.

У відео наведено фрагмент зі співбесіди Кривоноса під час конкурсного відбору кандидатів на посаду директора НАБУ, під час якої член комісії згадував, що протягом 2008−2009 років Кривонос був у розшуку стосовно передачі 15 тис. грн для роздачі студентам за голосування за політсилу «БЮТ».

Кривонос це пояснив сфабрикованою справою внаслідок виступу разом з групою студентів-однодумців у 2007 році проти адміністрації одного з університетів. За словами Кривоноса, адміністрація цього вишу намагалася схилити студентів до голосування за одного з кандидатів. Сам факт підкупу студентів він тоді заперечив, а також запевнив, що не знав про перебування у розшуку і не переховувався.

За даними слідства, майбутній директор НАБУ Семен Кривонос свідомо ввів в оману членів конкурсної комісії, адже не тільки був добре обізнаний що йому інкримінувалося та загрожувало, а й розробив злочинний план, реалізація якого в подальшому дозволила йому бути звільненим від понесення кримінальної відповідальності, — йдеться в опублікованому Кравченком відео.

Стверджується, що цей план нібито полягав у створенні штучної підстави для отримання права на амністію, якою була наявність неповнолітньої дитини:

Кравченко разом зі спільницею нібито переконали самотню матір подати до органів РАЦС спільну заяву про визнання батьківства за Кривоносом;

у 2009 році суддя на підставі цього звільнив Кривоноса від кримінальної відповідальності, застосувавши закон про амністію. Справу про підкуп студентів також закрили;

у 2018 році Кривонос повторно звернувся до суду з позовом про виключення відомостей про особу як батька, долучивши висновок експертизи ДНК з 0% ймовірності батьківства. У 2019 році суд виніс рішення про виключення Кривоноса з актового запису про народження дитини.

Пізніше Кравченко також опублікував текст підозри Кривоносу.