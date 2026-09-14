Руслан Кравченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n216201-kravchenko-uehal-za-predely-ukrainy.html

Ракурс

Генпрокурор Руслан Кравченко, який сьогодні, 14 вересня, вранці повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, перебуває за межами України.

Про це йдеться у новому повідомленні, опублікованому на його Фейсбук-сторінці.

Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України, — заявив він.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що Кравченко виїхав за кордон о 2.30 ночі на службовому автомобілі.

Попередньо, Кравченко відрядження до Литви використав як підставу для перетину кордону, — зазначає «Українська правда».

Джерело: Руслан Кравченко, «Українська правда»