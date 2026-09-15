В ОГП спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ. Фото:

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Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу.

Інформація про підозру очільнику Антикорупційного бюро, які раніше поширив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко не відповідає дійсності. Про це прес-служба Офісу генерального прокурора повідомила у Telegram.

У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності, — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що у межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику НАБУ, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Зазначається, що юридичні пістави для цього відсутні, а заяви про «начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу».

В ОГП додали, що відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані.

Водночас, відсторонений генпрокурор Кравченко опублікував у Telegram заяву про те, що рішення про підозру було «належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями». Він наголосив, що підозра прямує до отримувача й опублікував відповідний скріншот.

Нагадаємо, 14 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Сам очільник ОГП наразі перебуває за кордоном.

Генпрокурор також запевнив, що раніше від ухвалення цих рішень його «політично» стримував президент Володимир Зеленський. Глава держави вчора своїм указом відсторонив Кравченка від посади генпрокурора і надіслав у Верховну Раду подання про його звільнення.

Кривонос заявив, що не отримав підозру, яку підписав вже відсторонений очільник ОГП. Також, попри заяви, підозри не отримували родичі Клименка.