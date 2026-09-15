«Укрпошта» перевірить відправку підозри главі НАБУ. Фото:

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«Укрпошта» перевірить оформлення листів вже відстороненого генпрокурора Руслана Кравченка з підозрами керівнику НАБУ.

На оприлюднених Кравченком копіях чеків видно, що відправлення рекомендованих листів оплатили готівкою безпосередньо у відділенні. Але це не відповідає умовам договору між «Укрпоштою» та Офісом генерального прокурора, який передбачає безготівкову оплату. Про це гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив у Telegram.

Також він додав, що ОГП спростувала заяву Кравченка про відправку підозр. Через це «правові підстави» для оформлення таких підозр наразі потребують з’ясування.

В «Укрпошті» вже звернулися за необхідними офіційними роз’ясненнями, а 15 вересня перевірять обставини оформлення відповідних поштових відправлень. А далі над листами працюватимуть відповідно до законодавства, правил надання послуг поштового зв’язку та внутрішніх процедур компанії.

Нагадаємо, 14 вересня Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу. У відомстві зазначили, що інформація про підозру очільнику Антикорупційного бюро, які раніше поширив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко не відповідає дійсності.

А Кравченко заявив, що рішення про підозру було «належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями».