Європейська комісія відреагувала на ситуацію з Русланом Кравченком та НАБУ. Фото:

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Єврокомісія відреагувала на ситуацію щодо генпрокурора та НАБУ.

В Європейській комісії не стали коментувати конкретний випадок з висунутими генеральним прокурором України Русланом Кравченком звинувачень на адресу Національного антикорупційного бюро України. Однак в ЄС нагадали, що боротьба із корупцією є ключовою для будь-якої країни, яка має намір набути членства в Європейському Союзі. Про це 14 вересня заявив речник ЄК з питань розширення Гійом Мерсьє, передає «Інтерфакс-Україна».

Ми обізнані з розвитком останніх подій, але, як вам відомо, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко окреслити нашу позицію щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції, і ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для будь-якої країни, яка прагне вступити до ЄС, — зазначив він.

Посадовець наголосив, що Євросоюзі вважають, що незалежні антикорупційні органи є запорукою верховенства права в Україні, як для майбутньої держави-члена європейського блоку.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурор Руслан Кравченко, який нещодавно написав заяву про відставку, заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу начебто за підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Генпрокурор також запевнив, що раніше від ухвалення цих рішень його «політично» стримував президент Володимир Зеленський.

Глава держави натомість закликав Верховну Раду підтримати рішення про звільнення Кравченка, яке він подав пізніше. Комітет правоохоронної діяльності ВРУ вже підтримав президентське подання.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»