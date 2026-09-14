Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. Фото:

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Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора.

Про це йдеться в указі № 905/2026, який президент підписав у понеділок, 14 вересня. Відповідний документ вже опублікований на сайті глави держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: Відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади генерального прокурора, — йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, 14 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Сам очільник ОГП наразі перебуває за кордоном.

Генпрокурор також запевнив, що раніше від ухвалення цих рішень його «політично» стримував Зеленський. Глава держави натомість закликав Верховну Раду підтримати рішення про звільнення Кравченка, яке він подав пізніше. Комітет правоохоронної діяльності ВРУ вже підтримав президентське подання.

Раніше НАБУ і САП викрило схему «кришування» шахрайських кол-центрів, в якій фігурує посадовець Офісу генпрокурора.