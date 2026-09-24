Російські дрони вже можуть залітати у вікна та чекати на людей. Фото: ОП

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Нові китайські технології для безпілотників випробовує Російська Федерація.

Нові методи керування БпЛА окупанти вже застосовують під час атак на Україну. Ці технології дають змогу точніше атакувати цілі. Армія РФ вже кілька разів намагалася застосовувати нову технологію в Україні, але її поки масово не використовують. Про це президент Володимир Зеленський заявив газеті The Wall Street Journal.

За його словами, під час одного з таких випробувань дрон залетів через вікно будинку й завис усередині. Безпілотник чекав, коли з’являться люди, щоб потім атакувати.

Було вже кілька випадків, коли вони намагалися використовувати цю нову технологію — не масово, але вони рухаються в цьому напрямку, тренуються на практиці. Дрон просто залетів через вікно будинку, завис і чекав на людей, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що РФ та її партнери використовують війну в Україні для отримання практичного досвіду застосування нових технологій. Він згадав військових з КНДР, які вчаться воювати дронами.

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти атакували FPV-дроном вантажний автомобіль однієї з торговельних баз Краматорська. Удар був завданий по машині під час руху. Внаслідок влучання загинув водій.