Зеленський анонсував візит Віткоффа та Кушнера до Києва. Фото:

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Ракурс

Візит спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України відбудеться у неділю, 6 вересня.

Приїзд американців остаточно узгодили сьогодні, 4 вересня. У суботу, 5 вересня, представники Дональда Трампа прибудуть до Москви. А вже потім відвідають Київ. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ, — розповів він.

За словами глави держави, Україна готується до візиту й забезпечить «нормальне функціонування російського повітряного простору», щоб гарантувати безпеку для чиновників США. Натомість Росія також повинна утриматися від ударів з повітря «на той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов’язаних із цим американським візитом».

Президент наголосив, що Україна хоче забезпечити максимально конструктивний та змістовний візит і переговори з американцями. І додав, що зараз потрібно шукати реальні варіанти для завершення війни.

Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори України та РФ за посередництва США можуть відновиться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи вдасться створити до весни 2027 року.