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Ракурс
Укренерго збільшило опцію імпорту струму з Європи

Укренерго збільшило опцію імпорту струму з Європи

29 жов 2024, 16:15
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Європейські оператори системи передачі збільшують можливості для імпорту електроенергії Україною та Молдовою цієї зими. Максимальна потужність імпорту електроенергії в Україну з енергосистем суміжних країн з 1 грудня зросте із 1 700 до 2 100 мегават.


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Про це 29 жовтня повідомили в Укренерго.

Розрахунки щодо збільшення технічних можливостей імпорту електроенергії Україною велись ще із червня цього року. Після того, як росія завдала кількох руйнівних ударів по українській енергосистемі, а ймовірний дефіцит потужності у ній під час опалювального сезону став значним.

Ліміт імпортної потужності обсягом 2 100 МВт діятиме з 1 грудня 2024 року. Починаючи з березня 2025 року, оператори системи передачі матимуть можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС та Україною і Молдовою.

Джерело: Ракурс


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