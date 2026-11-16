Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія активно атакує енергосистему України, фото: «Укрінформ»

РФ вже понад місяць системно атакує енергоінфраструктуру України — «Укренерго»

16 лис 2026, 18:43
999

Росія вже понад місяць поспіль систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація — у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене, — розповіли в «Укренерго».

У компанії зазначили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак:

Першочергове завдання — відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об'єктів.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація залишається складною. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів