Росія активно атакує енергосистему України, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n217446-rf-vje-ponad-misyac-systemno-atakuie-energoinfrastrukturu-ukrayiny-ukrenergo.html

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Росія вже понад місяць поспіль систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація — у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене, — розповіли в «Укренерго».

У компанії зазначили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак:

Першочергове завдання — відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об'єктів.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація залишається складною. Відновлювальні роботи тривають безперервно.