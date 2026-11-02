Руслан Кравченко, фото: Офіс генпрокурора

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Офіс генпрокурора закінчив проведення службового розслідування стосовно обставин виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Про результати службового розслідування розповів в. о. генпрокурора Антон Ковальський під час зустрічі з журналістами, повідомляє агентство «Укрінформ».

Службове розслідування закінчене. Було встановлено порушення: він підписав наказ, який сам зробив… І використав безпідставно запрошення до іноземної держави для виїзду за кордон, — зазначив Ковальський.

За словами в. о. генпрокурора, службове розслідування встановило порушення відомчих інструкцій:

По суті, він вчинив дисциплінарний проступок, за який його необхідно було звільнити, але у мене не було бажання чекати висновків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а звільнив його, коли від нього надійшла заява на звільнення.

Ковальський розповів, що у межах службового розслідування було з’ясовано, що Кравченко не використав службове авто для виїзду за кордон, а також заздалегідь написав заяву про відмову від державної охорони.

За даними в. о. генпрокурора:

у п’ятницю, 4 вересня, Кравченко запросив до себе начальницю Управління державної охорони Офісу генпрокурора і попросив у неї печатку ОГП, яка має зберігатися у цієї посадовиці. Печатку Кравченко залишив собі на вихідні;

у суботу, 5 вересня, Кравченко перебував на робочому місці. Також він був в ОГП у неділю, 6 вересня;

службове розслідування дійшло висновку, що Кравченко написав і надрукував наказ про своє відрядження сам, а тоді підписав його і завірив печаткою ОГП. Для виїзду за кордон колишній генпрокурор використав запит на прийняття участі у засіданні ПАРЄ. Ковальський припустив, що Кравченко спланував це іще у п’ятницю, коли взяв на вихідні печатку ОГП;

у понеділок, 7 вересня, співробітники знайшли у кабінеті Кравченка гербову печатку ОГП і конверт, у якому був наказ про його відрядження. Кадровий департамент зареєстрував цей наказ, оскільки тоді не було відомо, що Кравченко не повернеться до України.

Відповідаючи за запитання журналістів, чи є підстави для порушення відносно Кравченка кримінальної справи, Ковальський зазначив, що НАБУ і САП розслідують справу «Карфаген» про «дахування» діяльності колцентрів, і якщо будуть встановлені факти порушення Кравченком законодавства, то йому буде оголошена підозра.

Джерело: «Укрінформ»