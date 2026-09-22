Руслан Кравченко виїхав з України на преміальному таксі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216383-kolyshniy-genprokuror-kravchenko-vyyihav-z-ukrayiny-na-taksi-premium-klasu-zmi.html

Ракурс

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України у ніч на 14 вересня.

За кордон екс-очільник Офісу генпрокурора виїхав не на службовому автомобілю, а на преміальному таксі. Перетнув державний кордон він через пункт пропуск «Шегині — Медика». Про це повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Кравченко, попри те, що те відрядження, яке він сам підписував до Парижа, і там було вказано, що на службовому авто, перетнув кордон безпосередньо на преміум таксі. Це преміальний сервіс перевезень, — поінформував він.

Зазначається, що колишній генпрокурор виїхав на таксі марки Mercedes-Benz V-класу, яке належить ТОВ «Андреоллі». На цій машині здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення. Керував автівкою водій 1990-го року народження, який зареєстрований як ФОП у сфері перевезень.

Журналіст наголосив, що Кравченко поїздку оплачував не за рахунок добових, які надаються у відрядженні.

Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм, Об'єднаними Арабськими Еміратами, — зазначив Ткач.

Нагадаємо, 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Після цього Зеленський відсторонив його від посади генпрокурора.

Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора 15 вересня. Того ж дня президент підписав указ про його звільнення.

Сам Кравченко заявляв, що перебуває за кордоном у відрядженні, у межах якого заплановані зустрічі з міжнародними партнерами. ЗМІ інформували, що Кравченко вже направив заяву про звільнення з органів прокуратури.

Джерело: «Українська правда»