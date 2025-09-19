Трамп відхилив військову допомогу Тайваню. Фото:

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відхилив військову допомогу Тайваню.

Американський лідер влітку відмовився схвалювати постачання зброї для Тайваню на суму понад 400 млн дол. Таке рішення пов’язане зі спробою Трампа домовитися про торговельну угоду і можливий саміт із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на п’ятеро людей, які обізнані з ситуацією.

Дехто вказує, що це рішення знаменує собою розворот у політиці Вашингтон щодо Тайбею, який Пекін вважає своєю територією. Однак це рішення все ще може бути скасоване Білим домом.

Зазначається, що вартість тайванського пакета могла б становити понад 400 млн дол., і він був би «більш смертоносним», ніж попередні пакети допомоги Тайваню, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками.

У статті вказується, що рішення про пакет допомоги ще не ухвалено. А посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, американські ЗМІ дізналися про вміст секретного документу Пентагону, який показав різку зміну військових пріоритетів США. Вказується, що Китай — єдина загроза, на яку орієнтується Пентагон, і недопущення захоплення Китаєм Тайваню, за одночасного захисту США, — єдиний сценарій, на який орієнтується американське Міністерство війни.

Джерело: The Washington Post