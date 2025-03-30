Секретний документ Пентагону показав різку зміну військових пріоритетів США

https://racurs.ua/ua/n205190-tayvan-use-reshta-svitu-nischo-sekretnyy-dokument-pentagonu.html

Ракурс

Cекретний документ Пентагону показав різку зміну військових пріоритетів США.

Згідно з розпорядження міністра оборони США, Китай — єдина загроза, на яку орієнтується Пентагон, і недопущення захоплення Китаєм Тайваню, за одночасного захисту США, — єдиний сценарій, на який орієнтується міністерство.

Європа ж у разі нападу росії має захищатися сама — журналісти WP дізнались зміст секретної інструкції, яку Піт Гегсет поширив серед посадовців Пентагону.

Якщо в Стратегії національної оборони до 2022 року, розробленій адміністрацією Байдена, особлива увага приділялася альянсам у протидії російській агресії, то в керівництві Гегсета йдеться про те, що НАТО має взяти на себе «набагато більший» розподіл тягаря, оскільки пріоритети США зосереджені в інших місцях.

Також Сполучені Штати прагнуть збільшити свою присутність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та посилити тиск на союзників у Європі, Близькому Сході та в Східній Азії, щоб ті витрачали більше на оборону.

У деяких частинах документ майже дослівно повторює звіт консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, який стоїть за «Проєктом 2025».

Гегсет переорієнтував збройні сили США, зробивши пріоритетом стримування можливої агресії Китаю щодо Тайваню та посилення національної оборони, скорочуючи участь у конфліктах у Європі та інших регіонах.

Документ, відомий як «тимчасова стратегічна оборонна директива з національної оборони США», має гриф «секретно/без доступу для іноземців» та містить формулювання, що повторюють матеріали Heritage Foundation.

Він окреслює реалізацію бачення президента Дональда Трампа щодо можливої війни з Пекіном та оборони США від загроз у «близькому зарубіжжі», включаючи Гренландію та Панамський канал.

Документ визначає потенційне вторгнення Китаю на Тайвань як головний виклик для США, змінюючи військову стратегію на користь Індо-Тихоокеанського регіону.

Він також закликає військових активніше протидіяти нелегальній міграції та наркотрафіку, а союзників у Європі та Азії — збільшити оборонні витрати.

Китай є єдиною стратегічною загрозою для Міністерства, а запобігання швидкому захопленню Тайваню Китаєм — водночас із захистом території США — є основним сценарієм для планування сил, — написав Гегсет.

Пентагон зосередиться на протистоянні Китаю, залишаючи європейським союзникам питання протидії росії.

НАТО має взяти на себе більшу частину оборонного навантаження.

Гегсет під час поїздки на Гуам підкреслив, що Тихоокеанський регіон є пріоритетом США у протистоянні Китаю, що передбачає збільшення присутності американських підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних суден і спецпідрозділів біля Тайваню, а також розширення ядерних сил та протиракетної оборони.

Окрім цього, Тайваню запропоновано значно підвищити оборонні витрати.

Документ передбачає зменшення присутності США у світі, попри активні дії проти хуситів у Ємені та Ірану.

У документі є численні збіги з рекомендаціями Heritage Foundation, а один із співавторів звіту Heritage Александр Велес-Грін зараз є головним політичним радником Пентагону.

Основні напрями документу — стримування вторгнення Китаю на Тайвань, захист США та збільшення внеску союзників в оборону — повторюють висновки аналітичного центру.

Трамп заперечував, що «Проєкт 2025» є планом його адміністрації, проте його рішення, зокрема ця директива Пентагону, демонструють вплив Heritage.

Високопосадовці, зокрема генерал-майор Гаррік Хармон, рекомендували підлеглим вивчати звіт Heritage для узгодження з новими військовими пріоритетами.

Міністерство оборони не надало виданню коментарів щодо цього документа.

Історія питання

«Проєкт 2025» — набір консервативних пропозицій щодо реформування федерального уряду США і консолідації виконавчої влади в руках президента США, підготовлений американським недержавним аналітичним центром Фонд Heritage («Спадщина»). Цей документ задуманий як програма реформ.

Дехто з критиків розцінює його як план із перетворення США на націоналістичну автократію.

Автори проєкту, посилаючись на другу статтю Конституції США, заявляли, що всі федеральні органи виконавчої влади мають бути прямо підпорядковані президенту — цю неоднозначну ідею вже висловлювали раніше і вона була відома як теорія унітарної виконавчої влади.

Фонд Heritage («Спадщина») — стратегічний дослідницький інститут США, який займається широким спектром дослідження міжнародної політики. Має правоконсервативну спрямованість.

Фонд видає низку аналітичних досліджень, одне з найвідоміших — «Мандат на лідерство» (рекомендаційні матеріали для кандидатів у президенти США).

Це одна з найвпливовіших консервативних організацій державної політики в США.

Головним поточним проєктом фонду є саме «Проєкт 2025», спрямований на реформування федерального уряду.