Українська делегація вирушила до Вашингтона

Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона.

Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тиждень буде насичений, попереду багато роботи, — зазначив Єрмак.

За словами Єрмака, на порядку денному такі цілі:

оборона — зміцнення української ППО та ударних можливостей;

енергетика — зміцнення стійкості перед зимою;

санкції — новий тиск на агресора.