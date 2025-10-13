Ракурсhttps://racurs.ua/
Українська делегація вирушила до Вашингтона, фото: Wikimedia Commons
Свириденко та Умєров вирушили до Вашингтона говорити про зміцнення ППО — Єрмакhttps://racurs.ua/ua/n209646-svyrydenko-ta-umierov-vyrushyly-do-vashyngtona-govoryty-pro-zmicnennya-ppo-iermak.htmlРакурс
Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона.
Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Тиждень буде насичений, попереду багато роботи, — зазначив Єрмак.
За словами Єрмака, на порядку денному такі цілі:
- оборона — зміцнення української ППО та ударних можливостей;
- енергетика — зміцнення стійкості перед зимою;
- санкції — новий тиск на агресора.
Кінцева мета — незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни, — наголосив Єрмак.