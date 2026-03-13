Фрідріх Мерц, фото: «Правда.ру»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував рішення США тимчасово зняти санкції з російської нафти для зниження цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.

На думку Мерца, такий крок є «неправильним» і «хибним курсом дій». Про це він заявив сьогодні, 13 березня, під час візиту до Норвегії, повідомляє Deutsche Welle.

Шість членів G7 дуже чітко висловилися, що це не буде правильним сигналом. Сьогодні вранці ми дізналися, що американський уряд, очевидно, вирішив інакше. Знову ж таки, ми вважаємо це неправильним, — зазначив він.

Мерц наголосив, що проблема полягає не в дефіциті поставок, а в цінах:

І в цьому сенсі я хотів би знати, які інші фактори спонукали уряд США прийняти це рішення.

За його словами, потрібно переконатися, що «Росія не використає війну в Ірані для послаблення України».

Міністр економіки ФРН Катеріна Райхе раніше в Берліні також висловила стурбованість рішенням США, зазначивши, що «це ще більше наповнює військову казну Путіна».

