США на місяць призупинили санкції проти російської нафти на танкерах

США послабили антиросійські санкції, фото: Google Gemini

США на один місяць призупиняють дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.

Відповідний документ опубліковано на сайті Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У тексті опублікованої американським відомством ліцензії вказано, що вона діятиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Мінфін США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка наразі застрягла в морі, — зазначив на своїй сторінці у соцмережі X Міністр фінансів США Скотт Бессент.

Ця вузькоспеціалізована короткострокова міра застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в транзиті, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх доходів від енергетики за рахунок податків, що стягуються в місці видобутку, — додав він.

Бессент також запевнив, що нинішнє підвищення цін на нафту є «короткостроковим і тимчасовим».